«Iisraeliga peeti selles küsimuses nõu. Dialoog ja inimestega üle maailma rääkimine, et teha seda, mis on Ameerika rahva huvides, on midagi, mida president peab õigeks,» sõnas Valge Maja pressiesindaja Karoline Leavitt ajakirjanikele.

Valge Maja pressiesindaja sõnul toimuvad läbirääkimised läbi Ameerika Ühendriikide erisaadiku Adam Boehler'i. Leavitt'i sõnul on Boehleril õigus rääkida kellega tahes, et «teha seda, mis on Ameerika rahva huvides», vahendab The Guardian.