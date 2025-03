«Algusest peale on olnud väga selge, et president Trump näeb seda konflikti pikaajalise, ummikseisus oleva konfliktina. Ja ausalt öeldes on see tuumariikide – Ameerika Ühendriikide läbi Ukraina abistamise ja Venemaa – vaheline varisõda, mis peab lõppema,» ütles Rubio Fox Newsile.

Välisminister ütles, et Ukrainale relvade andmine nii palju, kui nad vajavad, nii kaua kui vaja, ei ole strateegia. Rubio nentis, et kuigi Venemaa on teinud viimasel ajal edusamme, on konflikt suures pildis tupikseisus. «Kõik, mida president siin püüab teha, on välja selgitada, kas on olemas tee rahu poole. Me peame kaasama mõlemad pooled, nii venelased kui ka ukrainlased. Ja me palusime ukrainlastel seda mitte saboteerida,» ütles Rubio ning kritiseeris Ukraina president Volodõmõr Zelenskõid, sest too olevat president Trumpi rahuplaani püüdnud kahtluse alla seada.