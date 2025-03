Politico kohaselt keskenduti aruteludel sellele, kas Ukraina saaks korraldada kiirelt uued presidendivalimised pärast ajutise relvarahu kokkuleppimist, kuid enne täiemahuliste rahuläbirääkimiste tõsist alustamist. Enneaegsete presidendivalimiste idee suureks toetajaks on Kreml, mis on juba aastaid soovinud Zelenskõist vabaneda. Ukraina presidendivalimisi on edasi lükatud kooskõlas riigi põhiseadusega, sest Ukraina on endiselt sõjas ja kehtib sõjaseisukord.