Gruusia opositsioon on veendunud, et Ukraina sõja tulemus määratleb suuresti ka selle, mis juhtub Gruusias. Kui Ukrainat saadab edu, on venemeelsetel autokraatidel vesi ahjus ka Thbilisis. Kui aga Ukrainas läheb halvasti, siis vastasseis kestab, aga väljavaade Gruusia jaoks halveneb.