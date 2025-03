KOHALIK VAADE Trump tahab murda Zelenskõid ja Ukrainat

​Zelenskõi lahkumisega Valgest Majast lõppenud sõnavahetuse põhjuseks võis olla see, et Trumpi meeskond on põhimõtteliselt saanud Venemaa presidendi Vladimir Putini nõusse tulevahetuse lõpetamiseks ehk vaherahuks, kuid mitte rahulepinguks, pakkusid allikad Ukraina presidendi lähikonnast.