Forbes: Venemaa edu Kurskis põhineb tõhusamal droonisõjal

Venemaa rünnak algas ajal, mil Donald Trumpi juhitud USA administratsioon peatas Ukrainale luureandmete edastamise ning sõjalise abi. See muudab Ukrainale raskeks oma territoriaalseid võite hoida ning võib ära lõigata ühendustee Sudžaga, kus on ukrainlaste peamine tugipunkt Kurski oblastis.

Ukraina peastaap teatas ajalehes Ukrajinska Pravda, et olukord Kurski oblastis, mis on alates eelmise aasta augustist osaliselt Ukraina kontrolli all, «jääb keerukaks, kuid kontrollitavaks».