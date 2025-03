«Maailmakord mureneb paljudel rinnetel - ja Ühendriikide president on väga ettearvamatu - see tekitab inimestes ebaturvalisust,» ütles Egede usutluses Taani riigiraadiole.

President Trump on öelnud, et soovib Gröönimaa üle võtta ning väitis eelmisel nädalal kongressis peetud kõnes, et Ühendriigid vajavad saart riikliku ja rahvusvahelise julgeolekuga seotud põhjustel.