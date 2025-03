ÜLEVAADE Süürias puhkes kardetud sektantlik vägivallalaine

Mõne päeva jooksul tapeti üle tuhande alaviitide usuvähemuse esindaja Süüria Latakia provintsis, mida nähakse endise diktaatori Bashar al-Assadi toetajate kantsina. Pole lõpuni selge, milline on uue valitsuse roll vägivallas ja kas see on suuteline veresauna edaspidi ära hoidma.