ÜLEVAADE Kremli-sõbraliku radikaali valimistelt kõrvaldamine pani rumeenlased märatsema

62-aastane populist Georgescu süüdistas valimiskomisjoni tema vastases vandenõus osalemises. «Otsene löök maailma demokraatia südamesse,» kirjutas ta platvormil X. «Kui demokraatia Rumeenias kukub läbi, kukub läbi kogu demokraatlik maailm. See on vaid algus. Nii lihtne see ongi! Euroopa on nüüd diktatuur, Rumeenia on türannia all!»