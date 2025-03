Argentiinlasi on tõeliselt jahmatanud aga kahe väikese tüdruku, Delfina ja Pilar Heckeri saatus. Nad sõitsid koos vanematega autoga, kui üleujutuste tõttu äkki hätta jäid. Üks mööda sõitnud kaubikujuhtidest suutis kaks last ja nende ema päästa ning tuua nad oma sõidukisse, kuid ka see täitus peagi veega, ütlesid pere sugulased kohalikule meediale.