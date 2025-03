ÜLEVAADE Rootsi kaitsepolitsei peab Venemaa kõrval julgeolekuohuks ka USAs toimuvat

Eile avalikustatud Säpo 2024.–2025. aasta olukorraülevaate järgi ohustavad Rootsit juba praegu näiteks salajane luuretegevus, mõjutus, küberrünnakud ning tehnoloogia ja teadmiste vargused, ning tõenäosus, et riskid aina kasvavad, on märkimisväärne. Küll aga rõhutatakse raportis, et arengud maailmas on praegu sedavõrd kiired, et keeruline on isegi öelda, kuidas need Rootsi julgeolekut mõjutavad.