«Ukraina väljendas valmisolekut võtta vastu Ühendriikide ettepanek 30-päevase relvarahu koheseks kehtestamiseks, mida on võimalik pikendada osapoolte vastastikusel kokkuleppel tingimusel, et Vene Föderatsioon aktsepteerib seda ja peab sellest samuti kinni. Ühendriigid teevad Venemaale teatavaks, et vastastikkus Venemaa poolt on võtmetähtsusega rahu saavutamisel,» seisab kohtumise järel tehtud ühisavalduses.