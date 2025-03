Vene ekspansionism, mis on valmis naabermaid vallutama, ja Ameerika isolatsionism, mis annab venelastele selleks vabad käed, on ühe mündi kaks külge. Rünnak vabaduse ja liberalismi vastu ühendab Vene imperialismi suuvoodri Aleksandr Dugini ning Eesti päritolu Anton Vaino meretaguse meeskonnaga, kes on asunud hämmastava hooga USA senist välispoliitikat Kremli huvides ümber korraldama.