Austraalia koolis aastaid kopitanud kivimürakalt avastati kümneid dinosauruse jalajälgi

Queenslandi osariigi maapiirkonnas Banana omavalitsuses asuvas koolis seisnud kivi polnud paleontoloog Anthony Romilio sõnul seni suuremat tähelepanu saanud, kuid nüüd tehti kindlaks, et sellel on kümned dinosauruse jalajäljed, mis pärinevad juuraajastu algusest.

Romilio kinnitusel on kivitahvlil üldse üks suurimaid dinosauruste jalajälgede kontsentratsioone, mis on Austraalias kunagi leitud. «See on enneolematu hetkekirjeldus dinosauruste arvukusest, liikumisest ja käitumisest ajastul, mille kohta Austraalias ei ole avastatud ühtegi dinosauruse kivistunud luude leiukohta,» rääkis Queenslandi ülikooli teadlane.