Põhjamerel USA tankerile otsa sõitnud kaubalaeva kapten on Vene kodanik

Ühendkuningriigi politsei vahistas 59-aastase mehe eile tapmises kahtlustatuna pärast seda, kui laevafirmale Ernst Russ kuuluv kaubalaev Solong sõitis esmaspäeval otsa USA lipu all liikunud tankerile Stena Immaculate. Juhtunu tagajärjel on endiselt üks kaubalaeva meeskonnaliige kandunud ning arvatavasti on ta hukkunud.

«Ernst Russ kinnitab, et kapten on Venemaa kodanik. Ülejäänud meeskond on segu Venemaa ja Filipiinide kodanikest,» ütles ettevõte AFP-le saadetud avalduses.

140 meetri pikkune Portugali lipu all seilav konteinerlaev Solong oli lahkunud Šotimaa Grangemouthi sadamast pühapäeval kell 19.30.

Tanker Stena Immaculate, millele Solong otsa sõitis, oli väljunud Kreekas asuvast Kórinthose sadamast. Alust kasutati USA sõjaväele vajaliku lennukikütuse vedamiseks.

Tanker pidi lasti toimetama Humberi suudmealal Imminghamis asuvasse rajatisse ning ootas selleks määratud ankruplatsil.

Briti valitsuse allikas ütles varem The Telegraphile, et esialgne uurimine ei viita sellele, et vahejuhtumil oli kuritegelik ajend, kuid seda ei saa veel välistada.

Solong põrus hiljuti rooliseadme ohutuse kontrollis. Eelmise aasta juulis tehtud kontrolli dokumentidest selgub, et Iiri ametnikud leidsid, et Solongi «rooliseadme/kompassi näidud hädaolukorrapositsioonis» ei olnud loetavad. Dublinis leiti aga aluselt veel teisigi puudusi.

Muude probleemide hulka kuulusid ebapiisavad häiresignaalid,„ebapiisavalt hooldatud päästepaadid ja nõuetele mittevastavad tuletõkkeuksed.

Kaubalaev triivib endiselt Põhjamerel ja põleb, kuid eeldatavasti ei ole ohtu, et see võiks uppuda.