Thbilisi linnakohus mõistis Saakašvili üheksaks aastaks vangi kaasuses, mis on seotud pea üheksa miljoni lari (3,2 miljoni dollari) riigiraha omastamisega, ütles advokaat Dito Sadzaglišvili AFP-le, väites, et süüdistused on võltsitud.