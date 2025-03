Hooneid lõhkunud maavärin sundis Napoli elanikke ööd tänaval veetma

Itaalia seismoloogide teatel toimus 4,4 magnituudine maavärin kolme kilomeetri sügavusel mere all kohe ranniku lähedal kell 1.25 kohaliku aja järgi (2.25 Eesti aja järgi). USA geoloogiateenistus samas mõõtis maavärina tugevuseks 4,2 magnituudi ja teatas, et see leidis aste kümne kilomeetri sügavusel, vahendas BBC.