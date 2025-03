RAHVUSLIK RAEV Austraalia tahab vombatipoja varastanud USA suunamudija riigist välja kupatada

Austraalia välisminister Penny Wong kirjeldas ameeriklase tegevust «üsna kohutavana» ning siseminister Tony Burke kinnitas täna, et käimas on analüüs, kas Montana osariigist pärit Jones on rikkunud viisareeleid, vahendas ABC News. «Ma ei suuda oodata selle isiku lahkumist,» lisas siseminister.