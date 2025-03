Samas pole selge, mida Moskva esitatud nõudmiste nimekiri täpselt sisaldab ning kas nad on valmis kõnelusteks Ukrainaga ka enne seda, kui need täidetakse. Reutersi andmeil on Vene ja USA ametnikud tingimusi arutanud viimase kolme nädala kestel nii näost näkku kui ka veebikohtumistel.

Allikad ütlesid aga uudisteagentuurile, et laias laastus on Kremli nõudmised samad, mida Venemaa on esitanud varemgi Ukrainale, Ameerika Ühendriikidele ja NATO-le. Muu hulgas on Kreml varem taotlenud NATO ukse lõplikku sulgemist Kiievile, võõrvägede mitte Ukrainasse paigutamist ning Krimmi ja nelja Ida-Ukraina oblasti tunnustamist ametlikult Venemaa osana.