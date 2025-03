ULATUSLIKUD HAARANGUD Belgia politsei uurib Huaweiga seotud korruptsiooni Euroopa Parlamendis

«Mitu inimest on seoses nende väidetava aktiivses korruptsioonis osalemisega küsitlemiseks kinni peetud,» teatas Belgia föderaalprokuratuur ja lisas, et läbiotsimisi tehti ka Portugalis.

Uurijate huviorbiidis on umbes 15 endist ja praegust Euroopa Parlamendi saadikut, kirjutasid uuriv väljaanne Follow the Money ning Belgia ajalehed Le Soir ja Knack. Ametivõimud kahtlustavad, et Huawei lobistid on andnud Euroopa Parlamendi liikmetele altkäemaksu, et nad toetaksid nende tegevust Euroopa Liidus.