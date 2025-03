KUKU Sõda on muutunud Venemaa jaoks hapnikuks - kas Putin ilma oskakski?

Kaitseuuringute keskuse juhi jaoks on arusaamatu, kuidas plaanivad USA president ja tema meeskond kiire rahuni jõuda. «Me teame, mis on Venemaa nõudmised. Me teame, et Venemaa pressib nendega edasi,» nentis Raik.

Ilma Venemaad nõrgestamata ja survestamata pole tema hinnangul võimalik mingit tulemust praegu saavutada. «Väike lootus on, et kui Venemaal õnnestub Trump välja vihastada, et ta üldse kaasa ei mängi - äkki siis hakkab USA poolt jõuliseid samme tulema,» spekuleeris Raik.

Hiljutine Ukraina droonirünnak Moskvale oli keskuse juhi sõnul samas väga dramaatiline ja tõi Vene ühiskonnas uue arusaamise: «Sõja mõjud jõuavad järjest rohkem tavaliste Vene inimesteni.» Samas pole nüüd põhjust oodata, et ühiskonna seest sõja lõpetamiseks surve tekiks, lisas Raik. Küll aga võiks rahulolematust tekkida eliidi seas, kui lääs Venemaad edasi survestaks.

Rahus elavat Venemaad Raik ette jälle ei kujuta ja sõda on Venemaa jaoks muutunud justkui hapnikuks: «Mul on väga raske näha, kuidas Putini režiim saaks üldse sõda lõpetada ja hakata juhtima riiki, mis ei ole enam sõjas ega tegele kõigi nende probleemidega, mis on Vene majanduses ja ühiskonnas.»

Samal ajal on Ukraina aga hakanud justkui leppima, et okupeeritud alasid nad nii pea tagasi ei saa.

Kui veel 2022. aastal nähti ka lääne meedias kaadreid protestivatest Vene emadest, on nemadki tänaseks pildilt kadunud. Pikemat arutelu Vene kodanike suhtumisest täna toimuvasse kuula juba Kukust!