«Meil on kaks Balti riikide esindajat, kellel on tugev poliitiline kogemus koos tugeva arusaamisega Vene ohust, kaks Ukraina toetajat ja ka Atlandi-üleste suhete toetajat, kes annavad usutavuse sellele, et mida me teeme ELis, ei tule NATO arvelt,» märgib Ciolan.