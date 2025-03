JUSTKUI TŠORNOBÕL Kahhovka tammi õhkimine jättis Ukrainasse tiksuma raskemetalle täis aegpommi

Tammi õhkimine jättis kuivale Kahhovka veehoidla, paljastades selle põhjasetted, milles peitub 83 000 tonni raskemetalle, tuvastasid teadlased. Ekspertide hinnangul pääses neist ainetest – mille hulgas on näiteks plii, kaadmium ja nikkel –, veehoidla tühjenemise käigus liikvele vähem kui üks protsent.

See tähendab aga, et settesse jäänud ained lekivad vihmaga jõgedesse, ohustades inimeste tervist piirkonnas, kus jõevett kasutatakse laialdaselt veevarustussüsteemi osana, kirjutas The Guardian.