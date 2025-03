Mitme Kurski oblastis sõdinud ja veel võitleva Ukraina sõjaväelase jutu põhjal saab välja tuua Vene vägede edu peamised põhjused Sudža linna ümbruses.

Tagantjärele on selge, et ukrainlaste suure taganemisega lõppenud Vene vägede operatsioonis oli võtmetähtsusega see, kui Vene armeel õnnestus jaanuaris hõivata Vene-Ukraina piiri lähedal asuv Sverdlikovo küla. Sinna paigutasid venelased kogenud droonipilootide üksuse, mis hakkas ründama peamist maanteed Ukraina poolt Venemaale Sudža linna. Selle maantee kaudu käis peaaegu kogu Ukraina väekoondise varustamine Kurski oblastis.