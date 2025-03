Zelenskõi: oleme lahingus edukalt katsetanud suure laskeulatusega tiibraketti Kaugmaa Neptun

«Täna saime aruanded meie raketiprogrammi kohta. Meil on märkimisväärseid tulemusi. Kaugmaa Neptunit on katsetatud ja seda on edukalt kasutatud lahingutes. Uus Ukraina rakett, täpne löök. Laskekaugus on tuhat kilomeetrit. Olen tänulik meie Ukraina arendajatele, tootjatele ja sõjaväelastele. Me jätkame tööd Ukraina julgeoleku tagamiseks,» kirjutas Zelenskõi Telegramis.