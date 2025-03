«Me püüdsime Prantsuse-Britannia ja koos oma Saksa sõpradega organiseerida, et tulla Ukrainale appi, luua talle läbirääkimisteks parimaid tingimusi ja anda ka julgeolekugarantiisid, mis on kindla ja püsiva rahu võtmeelement,» rõhutas Prantsuse president.

«On selge, et ukrainlased ei saa mingil juhul teha territoriaalseid järeleandmisi ilma, et neil oleks mingeid julgeolekugarantiisid. Me oleme teinud tööd, milleks ma end kohustasin, nimelat anda julgeolekugarantiidele usaldusväärsust, Pariisis toimunud tähtsal kohtumisel kõigi Euroopa ja liitlasvägede staabiülematega,» ütleks Macron.