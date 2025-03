USA president Donald Trump andis korralduse vähendada globaalse meedia agentuuri (USAGM), mis on väljaannete Ameerika Hääl ja Raadio Vaba Euroopa / Raadio Vabadus (RFE/RL) katusorganisatsioon, rahastust miinimumini. RFE/RL teatas seejärel, et teise maailmasõja lõpust autoritaarsetesse riikidesse sõltumatut infot edastava ringhäälinguorganisatsiooni ülemaailmset tegevust rahastav föderaalne toetusleping on lõpetatud.