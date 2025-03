Vene sõjatööstuse tootmisvõimsus on teinud hüppe. Kõrgete palkadega on suudetud tõsta Vene armees teenivate meeste motivatsiooni. Kolme aasta pärast on Venemaa valmis ründama ELi riike. Selline on NATO ja mitme ELi liikmesriigi hinnang, vahendas Helsingin Sanomat.