KOMMENTAAR Tehingute diplomaatia pole midagi uut, vaid ära unustatud vana

Peale maailmasõdade veriseid kogemusi sündis arusaam, et koostööline diplomaatia (cooperative diplomacy) on midagi turvalisemat, et mitte öelda tsiviliseeritumat kui varasem tehingute diplomaatia (transactional diplomacy). Et kollektiivsete reeglite, omamoodi idealistlike põhimõtete järgimine on turvalisem kui otseste kahe- või mitmepoolsete kauplemiste/survestamiste kombinatsioon.