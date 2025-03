ÜLEVAADE Munakriis USAs praeb Trumpi valitsuse jalgealuse kuumaks

Kuna viimase paari nädalaga on vahepeal justkui kulla hinda kerkinud munade maksumus USAs tänu kahanenud nõudlusele ja linnugripipuhangute taandumisele pisut langenud, kasutas Trump, kes lubas ametisse saades munad taskukohaseks teha, võimalust end kiita. «Me saime selle alla, tegime palju asju. Meil on suurepärane põllumajandusminister ja me tegime palju asju, mis tõi munade hinna alla, väga oluliselt,» ütles ta ovaalkabinetis.

Taani munatootjate ühenduse Danske Æg juht Jørgen Nyberg Larsen kinnitas läinud nädalal valdkonnaväljaandele FødevareWatch, et USA põllumajandusministeerium pöördus abipalvega nii nende kui ka Soome, Rootsi, Norra ja Hollandi tootjate poole. «Nad on küsinud, kui palju me saame tarnida. Neil on suur munapuudus,» selgitas ta, viidates linnugripile, mille tõttu ainuüksi selle aasta esimese kahe kuuga tapeti üle 35 miljoni linnu ja alates 2022. aastast kokku 127 miljonit munakana.