Hulk põhjuseid, miks on Armeenia-Aserbaidžaani rahuleppe üle vara rõõmustada

Eelmisel neljapäeval tuli ootamatu, kuid samas ammu oodatud uudis, et Armeenia ja Aserbaidžaani rahukõnelused jõudsid lõpule ja võimaliku rahuleppe tekst on kokku lepitud.

Kõigepealt ei tea me siiani, millise teksti osas kahe riigi välisministeeriumid kokku leppisid. Avalikkus pole seda näinud. Varem oli teada, et 17-st rahuleppe punktist oli vaidlusalustena üles jäänud kaks. Need puudutasid vastastikustest nõuetest hoidumist rahvusvahelistes kohtutes ning kolmandate riikide vägede mittepaigutamist kahe riigi piirile.