Saksa ajaleht: Kallase autoriteeti Brüsselis õõnestab tema suutmatus leida ühist keelt Lõuna-Euroopaga

Kuigi Kallas ütles eile, et tema plaanile suurendada sõjalist toetust Ukrainale, on lai poliitiline poolehoid, siis Frankfurter Allgemeine Zeitungi andmeil pole küsimus vaid detailide ja tehniliste küsimuste viimistlemises, vaid enda rahalise koorma suurendamisele võitlevad kogu jõust väidetavalt vastu nii Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania kui ka Portugal, kes neljapeale kokku on seni panustanud vähem kui näiteks Taani üksi.