Mõttekodalane: rahutu aeg Serbias võib pakkuda võimalust otsida lepitust Kosovo ühiskonnas

Veebruaris valimisi pidanud Kosovo senine valitsus on viimastel aastatel jõuliste võtetega püüdnud kärpida Belgradi mõju ennekõike riigi põhjaosas asuvates serblaste enamusega piirkondades, mis on jätnud pinged seal aga pulbitsema. Seejuures on peaminister Albin Kurti, kes peaks saama varsti võimaluse uut valitsust moodustada, ärritanud ka ELi ja USAd, langetades Serbia jõudu piiravaid samme ilma eelneva katseta kõiki osalisi meelitada.

Morina sõnul polnud Kurtil aga suurt muud valikut kui põhjustada nurinat. «Kui me analüüsime dialoogi Serbiaga, siis Kosovo ei saa teha midagi, ilma et Belgrad selle blokeeriks, sest Belgrad tahab laiendada oma mõju põhjas. Nii et ükskõik kus suunas vaadata, Kosovo käed on seotud. Valitsus otsustas, et nad ei lepi selle olukorraga. Ja seepärast on meil üsna palju pahameelt serblaste kogukonnas,» lausus mõttekodalane usutluses Postimehele.