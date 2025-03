KOHALIK VAADE Vene sabotaažirünnakud sunnivad mõtlema vastusele inimohvritega juhtumi puhul

Seljas erepunane hommikumantel, tormas Komparskienė raudteesilla suunas ja nägi, et plahvatus oli sellest poole tükkideks rebinud. Sillale lähenes kiiresti Peterburist Kaliningradi teel olnud transiitrongi, milles reisijad, nende seas Vene sõdurid, ning kaup. Oleks rong rööbastelt välja kihutanud, toonuks see üsna kindlasti kaasa hulga ohvreid, aga ka rahvusvahelise skandaali. See võinuks pakkuda Kremlile ettekäände astuda drastilisi samme. Meelehitlikult kätega vehkides õnnestus naisel rong aga peatada.