«Kui see õnnestub, on see väga hea, me tahame, et Ukraina huvid oleksid täielikult esindatud. Kui see ebaõnnestub, siis see, mida oleme varem näinud, kuidas Venemaa käitub, nõuab karme meetmeid,» ütles Budrys teisipäeval uudisteportaalile 15min antud usutluses.