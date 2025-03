TELEFONIKÕNE Putin veab Trumpi jälle ninapidi, Trump lasebki vedada

Vene opositsioonipoliitik Gennadi Gudkov on samuti kanalis I Grjanul Grem seisukohal, et midagi olulist tegelikult kokku ei lepitud. Asi on selles, et Putin viib alati jutu kõigi võimalike probleemide lahendamisele korraga, andes Trumpile mõista, et tema on see liider, kellega tuleb kokku leppida maailma tähtsaimad asjad.

Erinevalt Fjodorovist leiab Gudkov, et pigem Putin võitis selles telefonikõnes Trumpi, sest ta surub oma tahet just sellega peale, et mingeid konkreetseid kokkuleppeid tegelikult ei sünni. Gudkov viitas ka «veel kontrollimata andmetele», mille järgi Putin on kogumas ulatuslikke reserve selleks, et alustada massiivset pealetungi – ilmselt Valgevenest – niipea, kui Ukraina varustamine peatub.

USA luure on alati olnud väga tugev, leiab ta, kuid Trumpi mõtlematuid reforme arvestades, võib nüüd juhtuda ka see, et ameeriklased lihtsalt magavad Putini järgmised sammud maha.

Juri Švets nimetab oma videoesinemises taristurünnakute peatamist «ebakindlaks», kuid eeldab, et mingi leevendus siin siiski tuleb, samuti võib oodata vangide vahetust.

Juri Švets Foto: Kaader videost / Youtube.com

Kui aga võrrelda Valge Maja ja Kremli kokkuvõtteid, siis seavad mõlemad esiplaanile omavaheliste suhete taastamise. Edasi tuleb juba hulk erinevusi. Kui Trumpi põhirõhk on suurtel majanduslikel tehingutel ja geopoliitilisel stabiilsusel, siis Putin jätkab juttu «sõja algpõhjuste» kõrvaldamisest. Sel puhul tuleb meeles pidada, et Kremli järgi tähendab see NATO lahkumist Venemaa piiridelt, nagu nad nõudsid 2021. aasta novembris, enne kui alustasid täiemõõdulise sõda Ukraina vastu.

Kurioosumina osutab Švets Kremli kokkuvõttes sisalduvale osutusele, et nüüd hakkavad Venemaa ja USA tegema koostööd maailma erinevates konfliktipiirkondades. Sõjakurjategija on ikka täiega toodud selle maailma üle otsuseid langetama.

Kummagi poole tõlgenduserinevuste juures on aga jutuajamisest tehtud kokkuvõte tervikuna Švetsi meelest «kingitus Putinile». Kui aga (osaline) relvarahu tõesti tuleb, siis tuleb seda kibekiirelt kasutada Euroopa ja Ukraina koostööks, et Kiiev oleks edaspidi valmis tõrjuma kõiki halbu üllatusi. Nüüd tuleb hakkama saada igal juhul ilma Trumpile lootmata.