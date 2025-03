Kallas: Trumpi-Putini vestlus näitab Moskva soovimatust järele anda

«Kui lugeda kaht kokkuvõtete kõnest, siis on selge, et Venemaa ei taha tegelikult mingeid järeleandmisi teha,» ütles Kallas.

«Kui nad saavutavad selle, et Ukrainale ei anta sõjalist abi, on neil vabadus jätkata, sest ukrainlased ei saa end kaitsta. Nii et see selgelt ei tööta.»