«Viimase 24 tunni jooksul on IDF (Iisraeli sõjavägi) alustanud sihitud maismaaoperatsioone Gaza sektori kesk- ja lõunaosas, et laiendada julgeolekuperimeetrit ja luua osaline puhver sektori põhja- ja lõunaosa vahele,» seisis armee avalduses, mille kohaselt on väed laiendanud muu hulgas kohalolekut Netzarimi koridoris.