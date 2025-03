ÜLEVAADE Ukraina jääb ootama kaasatust edasistele kõnelustele

Briti valitsus märkis eile, et Putini keeldumine tingimusteta relvarahuga nõustumisest ja eeldus, et lääs peataks kogu sõjalise ja luuretoetuse Ukrainale, on pettumus. Kiiev oli varem väljendanud valmisolekut peatada lahingutegevus 30 päevaks kogu rinde ulatuses, Kreml aga ütles teisipäeval, et nende nägemuses võiks alustada energiataristu ründamise peatamisest.