INTERVJUU Ukraina kergendus: Trump (veel) ei reetnud neid

Millised on teie peamised järeldused teisipäevasest ligi kaks ja pool tundi kestnud telefonivestlusest Trumpi ja Putini vahel?

Mis siis tuleb tõenäoliselt?

Parimal juhul ootab meid etapiviisiline tulevahetuse lõpetamine. Kui kõik läheb hästi, siis esimesena peatatakse rünnakud energeetikaga seotud objektide ja sadamate pihta. Kui see kokkulepe töötab, siis järgmine etapp oleks kõigi õhurünnakute lõpetamine. Alles peale seda tehakse katse jõuda kokkuleppele tulevahetuse lõpetamiseks rindel. See on muidugi kõige keerulisem, sest rindejoon on väga pikk ning see sõltub väga konkreetselt seisust sõjas. Kui Venemaa suudab pealetungi jätkata, kui nad suudavad neid rünnakuid suurendada ja Ukraina väed ei suuda neid tagasi lüüa, siis on vaherahu võimalus muidugi väga väike. Kui olukord rindel on stabiilne ja Vene vägedel ei õnnestu edu saavutada, siis see võimalus tekib.