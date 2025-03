Kallas ja Kubilius hoiatasid täielikult sõjakursi võtnud Venemaa eest

Kolleegiumi ülevaated on iseenesest rutiinne protseduur, mida tavaliselt teeb pressiesindaja. Kui selle ettekande peab aga komisjoni president Ursula von der Leyen või mõni asepresidentidest, nagu seekord Kallas, on see rituaalne žest, mis osutab, et edastatav sõnum on keskmisest tähtsam.