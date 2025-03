Valge Maja lisas ka, et Trump on liikunud edasi mineraalide kokkuleppest, mille kohaselt Ameerika Ühendriikide ettevõtted osaleks Ukrainas nafta, gaasi ja haruldaste muldmetallide töölemises osana kaitsest Venemaa tulevaste agressioonide eest, vahendas The Times. Maavaraleppe allkirjastamine jäi soiku pärast läinudkuist sõnelust Trumpi ja Zelenskõi vahel, kuid toona polnud maavarade ja mõningate taristuobjektide, näiteks sadamate, kõrval veel juttu tuumajaamadest.

Trumpi tuumaplaanide ulatus on seni aga ebaselge. Zelenskõi ütles Financial Timesile, et räägiti ainult Euroopa suurimast Zaporižžja tuumaelektrijaamast, mis asub rinde lähistel Venemaa okupeeritud territooriumil. Valge Maja ütles samas, et juhid arutasid «elektrivarustust ja tuumaelektrijaamu».