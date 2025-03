VIDEO USA keskosas möllavad ulatuslikud maastikupõlengud ja tornaadod

Caleb Finch / New Mexico metsandusteenistus / AP / Scanpix

Tuletõrjujad võitlemas maasitikupõlenguga New Mexicos.

USAd on tabanud järjekordne tormisüsteem, mis on endaga toonud kaasa äärmuslikud ilmaolud: samal ajal kui riigi keskosas möllavad marutuuled, mis hoogustavad seal lõõmavaid maastikupõlenguid, on Kesk-Läänes ja Suurel tasandikul võimutsemas lumetormid.