Ungari näeb Ukrainat puhvertsoonina Euroopa ja Venemaa vahel

Ungari ministri sõnul vajaks USA või ELi Ukrainas millegi tegemisel Venemaa autoritaarse liidri Vladimir Putini heakskiitu. «Kui kas USA või EL teeb Ukrainas midagi ilma Putini heakskiiduta, on see iseenesest konflikti allikas,» väitis Bóka. «Ukraina saab puhvertsoonina toimida ainult siis, kui globaalsete osalejate vahel valitseb üksmeel selles osas, mis on võimalik ja mis ei ole võimalik Ukraina territooriumil [..] Vastasel juhul on see konfliktitsoon, mitte puhvertsoon.»