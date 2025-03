INTERVJUU USA põhiseaduse ekspert: Trump saab võimu säilitada ka ilma konstitutsiooni muutmata

Trump on oma teise ametiaja paari esimese kuuga väljastanud hulga paksu pahameelt tekitanud korraldusi, alates riigiasutuste lammutamisest ja migrantide väljasaatmisest kuni tollimaksude kehtestamiseni, mistõttu kohtud ägavad kaebuste all. Michigani osariigi ülikooli õigusteaduse professor Kalt meenutas aga usutluses Postimehele, et USAs ongi presidendil väga palju võimu, mille Kongress on ise talle andnud, mistap on enamik vaidlustest mitte õiguslik, vaid poliitiline.

President Trump on ametisse saamise järel päästnud valla täitevkorralduste laviini. Milleni selline võimupiiride proovile panemine võib välja viia?

Esmalt tahaksin selgitada natuke konteksti. Presidendil on palju võimu. Presidentidel on see võim, mille Kongress on neile delegeerinud – nad peaksid jõustama ja täitma seadusi. Kui Kongress teeb seadusi, mis annavad presidendile palju võimu, siis on presidendil palju võimu.

Nagu näiteks tollide puhul. Ilmselt tegi Kongress vea, öeldes, et presidendid võivad kehtestada mistahes tolle, kuid nad on andnud talle suure osa sellest võimust.

Samuti on presidendil võim kontrollida föderaalvalitsuse täidesaatvat haru. Nemad on bossid. Nii et kui nad tahavad, et inimesed teeks asju neile alluvas valitsuse harus teatud viisil, siis on neil selleks volitus, ning nad võivad vallandada inimesi, kes pole sellega nõus.