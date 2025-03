Zelenskõi sõnul Trumpiga tuumajaama omandi küsimust ei arutatud

​Zelenskõi nõustus Trumpi ja Venemaa autoritaarse liidri Vladimir Putini kokkulepitud energiataristu ründamise peatamisega, kuid tuumajaama(de) USA kontrolli alla andmise asjus on hilisemates avaldustes lahkhelisid.

Kolmapäeva hilisõhtul ütles Zelenskõi, et ta ei tundnud Trumpi poolt «mingit survet», vahendab The Guardian. «See oli viljakas vestlus, võib-olla kõige viljakam, mis meil on olnud, meeleolu oli positiivne.» USA välisministri Marco Rubio ja Trumpi riikliku julgeoleku nõuniku Michael Waltzi ühise avalduse kohaselt aitas kõne oluliselt kaasa sõja lõpetamisele.