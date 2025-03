Tippkohtumise eelsel uksesuuintervjuul pressile sõnas Stocker: «See on enam kui ambitsioonikas eesmärk eelarvedefitsiidi ajastul, kuid me jääme selle tee juurde, sest teame, et peame rohkem investeerima.» Kantsleri sõnul peaksid nemad kahe protsendini jõudma aastaks 2032.

Europarlamendi president Roberta Metsola sedastas oma pressikonverentsil, et aastaid pruugitud klišee ristteel seismisest enam ei kehti. Nüüd on ainult üks tee ning see tähendab, et tuleb Euroopa kaitse nimel pingutada ning seda tuleb teha rohkem investeerides ja tootes.