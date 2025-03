Erukindral Hodges: Euroopa riikidel pole Ukrainasse vägede saatmiseks USA abi tarvis

«Ukraina peatas Venemaa peaaegu isepäi,» ütles Raadio Vaba Euroopale / Raadio Vabadusele (RFE/RL) kindralleitnant Hodges, kes kuni 2017. aastani oli USA Euroopa maavägede ülem. «Ühendkuningriigi, Prantsusmaa, Saksamaa, Hollandi, Soome ja Poola sõdurid, kellega olen aastate jooksul kokku puutunud, on kvaliteetsed naised ja mehed, kellel on hea varustus.»

Ühendkuningriik ja Prantsusmaa on juhtinud esialgset protsessi sõjaliste jõudude koondamiseks, mis relvarahu korral Ukrainasse lähetataks, kuid on andnud mõista, et missioon saab toimida ainult koos «USA tagatistega», nagu seda on nimetanud Briti peaminister Keir Starmer. Selle all peetakse silmas ennekõike õhu-, logistika- ja luuretuge.