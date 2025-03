POSTIMEES UKRAINAS: Vene sõdurid ründavad keelatud võtetega

Keelatud taktika kasutamisest saab Glõva sõnul aru selle järgi, kuidas tsiviilriides mehed käituvad, kui nad kuulevad lähedal tulistamist ja plahvatusi. «Kui ta on tavaline tsiviil, siis otsib kohe varju, peidab end ära,» rääkis Glõva. «Aga kui see on Vene sõdur tsiviilriietes, siis on kohe reaktsioonist näha, et tal on riiete all kindla peale granaadid ja lühendatud automaat. Ta hakkab kohe mingeid tegevusi ette võtma.»