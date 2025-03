Poola hobirestauraator tegi sajanditevanustest kirikukujudest käkid

Borja kiriku Ecce Homo on saanud väärilise konkurendi Poolas, kus tundmatu kunstniku katsed katta värske värviga Studzionka küla pühapaiga kujud andsid tulemuse, millel algsete ikoonidega kuigi palju sarnasusi ei ole.

Kunstnik lisas algse saksakeelse kirja juurde ka poolakeelse tõlke ja allkirjastas taiese initsiaalidega «J Cz», vahendab The Times.

«See piirneb primitivismiga, kuid rohkem meenutab see uusvandalismi, mille eest võib oodata kuni kahe aasta pikkune vabadusekaotus,» teatas ringhäälingujaam TVP.

Üks pensionil muinsuskaitseametnik märkis sotsiaalmeedias, et kuigi artist tegutses tõenäoliselt heade kavatsustega, siis «kahjuks on see paksu värvikihiga suuresti solgitud».